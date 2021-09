Viefhof of walwoning, het blijft zoeken naar alternatieve woonvormen

Tweede historisch album Boxtel: weer plaatjes sparen

6 september BOXTEL - Vorig jaar liep het al storm met historische plaatjes van Boxtel sparen. Daarom heeft de Heemkunde Boxtel ervoor gekozen om een tweede album uit te geven. Klanten van de Jumbo in Oosterhof in Boxtel kunnen over een paar dagen weer naar hartenlust nieuwe plaatjes gaan sparen.