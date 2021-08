Vier jongens opgepakt voor gewelddadige beroving van onder meer jongen (15) uit Schijndel

Vechtpar­tij op kermis Liempde, attracties moeten eerder sluiten

4 augustus LIEMPDE - Een vechtpartij en ‘diverse incidenten’ op de kermis in Liempde, hebben Boxtels burgemeester Ronald van Meygaarden doen besluiten om de attracties eerder te sluiten, namelijk om 22.00 uur. Dat besluit ging dinsdagavond in, deze woensdag is de laatste kermisdag in Liempde.