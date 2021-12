Vier ton voor restauratie en instandhouding van Gestels Haanwijk en stadsklooster Den Bosch

DEN BOSCH/SINT-MICHIELSGESTEL - Twaalf Rijksmonumenten ontvangen in totaal bijna 4 miljoen euro subsidie van de provincie. Zo vallen landgoed Haanwijk in Sint-Michielsgestel en het stadsklooster San Damiano in Den Bosch in de prijzen.

Beiden ontvangen een subsidie van een bedrag van vier ton, bedoeld voor restauratie en instandhouding van deze Rijksmonumenten. Molen de Korenaar in Oirschot mag 221.000 euro op de rekening bijschrijven.

Over vijftig jaar

Volgens gedeputeerde Stijn Smeulders van Cultuur, Sport, Vrije tijd en Erfgoed wil de provincie ook over vijftig jaar nog steeds mooie monumenten hebben: ,,We richten ons op duurzaam behoud van erfgoedcomplexen door herbestemming of restauratie, op de bescherming van collecties, op de beleving van ons cultureel erfgoed en op de verhalen van Brabant.”

Restauratie

Op Landgoed Haanwijk heeft eigenaar Brabants Landschap de laatste jaren al flink geïnvesteerd in het restaureren van Huize Haanwijk, waar nu ook een restaurant in zit. Naast het landgoed is ook De Scheve Schup neergestreken in de grote tuin. Een tuinderij die groenten en streekproducten verbouwd. Brabants Landschap heeft nog de ambitie om de naastgelegen panden van Huize Haanwijk te restaureren.

De gebouwen dateren deels uit de zeventiende eeuw, deels uit de achttiende eeuw. Naast dit landgoed is Brabants Landschap nog bezig met het project Out Herlaer, de boerderij die straks onderdeel gaat uitmaken van het Buitenmuseum Oud Herlaer. Dat project wordt samen met het Noordbrabants Museum opgezet.

San Damiano

Het stadsklooster San Damiano voert terug in de tijd naar het jaar 1611, toen de kapucijnen zich in Den Bosch vestigden. Bij het Beleg van Den Bosch vertrokken ze weer, maar keerden later terug. In 2018 verlieten de kapucijnen het klooster. Daarna kwamen er franciscanen te zitten en kwam de naam San Damiano.



