Vier verdachten opgepakt voor mishandeling op Paaspop, waarbij Daaf (19) gewond raakte

In een klap valt álles in Boxtel stil door stroomsto­ring: scholieren naar huis, winkels dicht

BOXTEL - Met de folies nog in de haren weer vertrekken bij de kapper. Scholieren naar huis, winkels dicht, slechte telefoon verbinding en een lange rij vrachtwagens bij slachterij Vion. Door een korte, maar grote stroomstoring lag het leven in Boxtel dinsdag even helemaal stil. ,,Het heeft geen zin om nog open te zijn.”

10 mei