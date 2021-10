Vijf boekjes vol Gemondse herinneringen aan de oorlog

Een paar jaar terug begon de zoektocht. Want wat is er mooier dan de Tweede Wereldoorlog een gezicht te geven in plaats van een opsommingsverhaal vol droge feiten en jaartallen. Onder meer Wim Verhoeven en Thea Tilburgs gingen ermee aan de slag. ,,Na de herdenking van 75 jaar bevrijding na de Tweede Wereldoorlog zijn we ermee begonnen”, zegt Tilburgs. ,,Ja, zoveel mogelijk informatie verzamelen van mensen die hun herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Gemonde nog op hun netvlies hebben. Dat was ons doel”, vult Wim Verhoeven aan.