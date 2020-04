Vijf lintjes in Sint-Michielsgestel: echtpaar Bea en Theo Strous krijgen allebei lintje

Nul lintjes in Schijndel. Hoeveel? Nul!

13:02 SCHIJNDEL - In Schijndel daalt dit jaar geen lintjesregen neer, sterker nog: er valt geen drup. De lijst van 24 koninklijke onderscheidingen in de gemeente Meierijstad telt welgeteld 0 lintjes in Schijndel. ,,Hoeveel zeg je?!”