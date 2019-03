Vijftien Boxtelse schrijvers bij Boek & Bal

Meierij­stad staat met woonlasten in top vijf van stijgers

8:07 SCHIJNDEL/HAAREN - De woonlasten van inwoners van Meierijstad stijgen met gemiddeld 90 euro per jaar, daarmee behoort Meierijstad tot de top-vijf van sterkste stijgers in het land. Ook huishoudens in Haaren moeten dieper in buidel tasten. Vijf vragen over woonlasten in de regio Meierij.