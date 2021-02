Villa Dommeloord Gestel gaat in de verhuur

Theo van Roosmalen van RK parochie Heilige Michaël is er niet zo bang voor dat het pand leeg blijft staan. ,,Er is erg veel ruimte in de villa. Het is ideaal als woonhuis in combinatie met een kantoor aan huis. In coronatijd ook ideaal met thuiswerken. Ik denk dat we het pand snel aan de man kunnen brengen. We verhuren liever dan dat we het verkopen. Want geld op de bank levert geen rente op. En van de huurpenningen kunnen we het onderhoud aan dit Rijksmonument bekostigen.”