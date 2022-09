Vincentius helpt al 25 jaar: ‘Altijd mensen die tussen wal en schip vallen’

Tientallen tips over dodelijk fietsonge­val Schijndel: ‘Frustre­rend, kenteken niet leesbaar’

SCHIJNDEL - De politie heeft de route van de witte bestelwagen die betrokken was bij het dodelijk ongeval op de Molendijk-Noord in Schijndel, vrij exact kunnen reconstrueren. Daarbij is gebruik gemaakt van verschillende foto's langs de route en informatie van getuigen.

29 augustus