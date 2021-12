Vincentius oogst blije gezichten met goed gevulde kerstpakketten en een mooie ‘kers op de taart’

Henk van Osch van Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel is een van de vele vrijwilligers die er voor zorgt dat de inzameling van houdbaar voedsel bij onder meer supermarkten en het uitdelen van de pakketten bij mensen met een smalle beurs als een geoliede machine verloopt. ,,Dat doen we elk jaar met een grote groep vrijwilligers. Wat ooit begonnen is bij de Augustinusparochie, een jaar of negen geleden, daar zijn wij later bij aangehaakt en we doen het nu samen.”

Lege winkel als logistiek centrum

Vorig jaar waren er 200 pakketten te vullen. Dit jaar 195. ,,De adressen krijgen we via de gemeente. Het schommelt elk jaar rond de tweehonderd. Gelukkig konden we in Berlicum van een leegstaande winkel gebruik maken tussen twee supermarkten in. Dat is logistiek weer heel fijn verlopen. Daar kun je makkelijk de boel uitstallen en kerstpakketten inpakken. Bij de supermarkten konden klanten houdbare producten geven. Daar is veel van in de pakketten terecht gekomen. Het restant is een aantal kratten met producten die we dubbel hadden. Die gaan nu alsnog naar de Voedselbank waar ze een goede bestemming krijgen.”

Privacy

Om de distributie soepel te laten verlopen, had Van Osch de kernen Berlicum, Den Dungen, Sint-Michielsgestel en Gemonde in wijken ingedeeld. ,,In Berlicum 59 pakketten, in Den Dungen 31, in Gestel 92 en in Gemonde tien. Elke vrijwilliger kon zo een wijk kiezen om de pakketten af te leveren. En we houden rekening met ieders privacy. De vrijwilligers gaan dus niet in hun eigen dorp aan de slag, of in ieder geval in een andere wijk. Het is niet fijn als je de buurvrouw zo'n pakket komt brengen.”

Hele ruimte vol pakketten voor mensen met een smalle beurs.

Waardebon

Apart van de pakketten hadden de Agustinusparochie en Vincentius nog een cadeautje. ,,Via bedrijven, instellingen en particulieren is er geld opgehaald. Zo konden we bij elk huishouden met een kleine beurs ook nog een waardebon afgeven van vijftig euro. Daarmee kunnen ze boodschappen doen bij de plaatselijke supermarkt. Die bonnen zijn los van de pakketten afgegeven en met de boodschap die in je eigen dorp in te wisselen. Dat heeft te maken met de afspraken die we met de Jumbo-filialen in Berlicum, Den Dung3en en Gestel hebben gemaakt.”



