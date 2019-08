Vion en kredietverzekeraar leggen conflict bij

Euler Hermes is de verzekeraar van een groot aantal leveranciers van Vion. Als de slachterij zijn financiële verplichtingen niet na kan komen, vergoedt Euler Hermes de schade. De verzekeraar gaf tijdens de rechtszitting van vorige week aan zorgen te hebben over de toekomst van Vion. Dat was aanleiding om het totale bedrag aan verzekeringen van Vion-leveranciers fors terug te schroeven, van 40 tot 20 miljoen euro.

Volgens Vion zijn de zorgen van Euler Hermes ongegrond, en is de halvering van de Vion-portefeuille vooral een strategische keuze van de verzekeraar zelf. Via de rechter wilde het Boxtelse bedrijf extra tijd afdwingen om met leveranciers om tafel te gaan. Tijdens de zitting bleek dat er nogal wat mis was gegaan in de communicatie tussen beide partijen: afspraken waren niet vastgelegd en werden door beide kampen betwist. De rechter riep daarom op om een laatste poging te wagen het conflict zonder zijn tussenkomst op te lossen. Dat is dus alsnog gelukt. Of Vion inderdaad extra tijd krijgt, is niet duidelijk. ,,We hebben afgesproken dat de partijen geen verdere mededelingen doen”, aldus de advocaat van Vion.