Virus maakt schaatsbanen in Schijndel, Veghel én Rooi nog onzeker

SCHIJNDEL/VEGHEL/SINT-OEDENRODE - Kunnen schaatsliefhebbers komende winter weer terecht op het Winterpark in Schijndel? Dat blijft nog de vraag. In de gemeente Meierijstad staat ook Veghel on Ice op losse schroeven en is het nog lang niet zeker of Sint-Oedenrode voor het eerst een ijsbaan op de Markt krijgt.

Het oplaaiende coronavirus is ook hier de oorzaak van de onzekerheid. ,,We proberen het wel voor elkaar te krijgen”, zegt organisator Robert van den Brand van Winterpark Schijndel. ,,Maar als er al een schaatsbaan komt, is dat zeker zónder horecatent. Het risico op besmettingen durven we niet aan.”

Over de ijsbaan op de Markt is de organisatie van Winterpark Schijndel nog in overleg met de gemeente. ,,Of het door kan gaan, zal uiteraard ook afhangen van hoe het verder gaat met de besmettingen", zegt wethouder Harry van Rooijen (VVD, evenementen). ,,Ik gun iedereen zijn of haar evenement, maar het moet wel allemaal kunnen binnen de coronaregels. Dat geldt voor alle evenementen.”

Eerder deze week kondigde het college van Meierijstad al aan dat er strenger gecontroleerd gaat worden op de coronaregels. En de tijd van waarschuwen is voorbij, stelde burgemeester Kees van Rooij.

‘Vetste ijsbaan van Nederland’

Winterpark Schijndel staat vooralsnog gepland van begin december tot begin januari. Normaal gesproken komen leerlingen van basisscholen uit Schijndel en Sint-Oedenrode hier schaatsen. Dit jaar zijn er voor het eerst ook plannen om op de Markt van Sint-Oedenrode een schaatsbaan aan te leggen, maar ook hier staat nog niets vast. ,,Als het doorgaat hebben we de vetste ijsbaan van Nederland", belooft mede-organisator Wijnald Koolen met enige bluf. ,,Met een doorzichtige tent.”

Lees verder onder deze afbeelding.

Volledig scherm Een impressiebeeld van de tent die ze voor de ijsbaan in Sint-Oedenrode voor ogen hebben voor het winterevenement Rooice. © Rooice

Het nieuwe evenement Rooice staat voorlopig nog gepland van 10 december tot en met 4 januari op de Markt. Koolen, de uitbater van D'n Dommel die eerder deze week al zijn zorgen uitte over de corona-explosie, is er zelf ook nog niet zeker van. ,,Je hebt horeca nodig om het evenement betaalbaar te maken. Maar je kunt ook kleinschalige horeca bieden met oog voor alle coronamaatregelen.”

Veghel on Ice op losse schroeven

In Veghel staat het evenement Veghel on Ice nog op losse schroeven. Uiterlijk medio oktober hakt de organisatie de knoop door of het schaatsfestijn op de Markt door kan gaan. ,,We hebben nu wel alles in gang gezet, alsof het gewoon zou door gaan”, aldus mede-organisator Ton Janssen.

Doorgaan is door het oplaaiende coronavirus allerminst zeker, weet hij ook. ,,Volgende week komen we als bestuur bij elkaar om er verder over te praten. Ook voor de horeca moet het interessant blijven, dus de terrassen kunnen ook weer niet te klein worden. Verder moet natuurlijk alles coronaproof worden ingericht.”

Janssen hoopt dat er sowieso iets komt voor de jeugd, al kost dat ook al gauw een ton. Mocht Veghel on Ice niet doorgaan, dan hoopt Janssen maar op een strenge winter. ,,Dan kunnen we weer een natuurijsbaan op de Aabroeken maken.”

Ook Uden on Ice wacht nog

Eerder deze maand werd al bekend dat de organisatie van Uden on Ice werkt aan een aangepast evenement. Half oktober valt de definitieve beslissing over het doorgaan van het schaatsfestijn. ,,We hebben goede hoop van wel”, aldus Jean-Louis van der Veen. ,,Het zal in ieder geval wel kleinschaliger worden, vooral op horecagebied. De ijsbaan blijft hetzelfde.”