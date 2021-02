Viruswaarheid stuurt ‘intimiderende’ brief naar scholen: ‘Onacceptabel’

BOXTEL - Weet wat je boven het hoofd hangt als je je leerlingen volgende week de toegang tot school weigert. In niet mis te verstane bewoordingen wordt het uiteen gezet in een brief van actiegroep Viruswaarheid die woensdag in de bus viel bij basisschool De Beemden in Boxtel. Directeur Tom van Esch is er niet van gediend en overweegt aangifte te doen.