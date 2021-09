Visvijver Boxtel buiten gebruik: waterlelies, lisdodde en riet eruit

Harkboot

Nu doet een speciale harkboot het grote werk vooral in de plas. Met een speciale snij- en maai-arm worden weelderig groeiende waterlelies, lisdodde en riet uit de plas gehaald. De klus duurt een aantal dagen. De boot schept het groen op de wal. Maar daar moet het later ook nog worden opgeruimd, want anders kunnen de vissers niet eens rond de plas lopen om een goed stekje te vinden.

Draden in de bomen

De visvijver aan het Essche Heike is door de wildgroei van planten in het water, maar ook door de bomen en struiken aan de oevers van de plas al een aantal jaren niet meer zo populair onder de vissers van Ons Genoegen. Visdraden met de dobbertjes, lood en angeltjes nog eraan blijven er vaak in de bomen hangen. En dan ben je snel uitgevist.

Geotubes

De meeste vissers van de Boxtelse hengelsportvereniging maken daarom onder meer gebruik van het Leysenven in park Molenwijk of van de visvijver de Vorsenpoel in Boxtel-Oost. Het Leysenven kreeg in 2017 nog een hele grote opknapbeurt. Daar werd toen 11.000 kuub slib uit de plas gehaald, samen met duizenden waterlelie-wortels. Die werden toen in enorme zakken in het park opgeslagen. Deze geotubes vulden zich met slib. Dat is later naar Veenendaal gebracht voor verwerking.