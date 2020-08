Vive la Frrrr... Vive la Schijndel!

SCHIJNDEL - Een hittegolf en de coronacrisis: allebei hebben ze invloed op de wijnproductie van Winery & Herbs in Schijndel. Het is een turbulent jaar voor wijnboer Geert Hermans. De druiven voor de wijn groeiden ongestoord verder, terwijl een investering in zijn camping niet kon worden terugverdiend.

Het is een bijzonder wijnjaar voor Winery & Herbs van wijnboer Geert Hermans (58) uit Schijndel. Eentje met nachtvorsten, een hittegolf én de coronacrisis. Begin dit jaar was de oogst nog onzeker. „In het begin van dit jaar hadden we een paar dagen nachtvorst. Ik vreesde toen voor mijn oogst.”

En nu heeft Hermans te maken met een hittegolf. ,,Het warme weer is voor de druiven ideaal, al kan de aanhoudende hitte ook zorgen voor verbranding. In het ergste geval kunnen de druiven niet meer gebruikt worden.”

Zover is het gelukkig nog niet. De kwaliteit van de druiven wordt wel aangetast. „Er komt minder sap uit de druiven en het zuurgehalte van de druiven is lager. Een te lage zuurgehalte kan zorgen voor een minder frisse wijn. Gelukkig gaat het nu weer de goede kant op en zijn de druiven misschien zelfs eerder rijp.”

Al ruim tien jaar is de wijngaard van Geert Hermans te vinden aan de Boxtelseweg in Schijndel. Samen met zijn vrouw Myriam runt hij het bedrijf Winery & Herbs. Elk jaar maken ze ruim tweeduizend flessen wijn. Naast een wijngaard en proeverijen, onderhouden ze sinds twee jaar ook een camping.

Camping zo goed als leeg

Door het coronavirus stond de camping begin dit jaar zo goed als leeg. „Al onze reserveringen werden afgezegd, terwijl er tot aan Pinksteren geen plekje meer vrij was”, zegt Geert Hermans.



Voor hem is de klap enorm. Hij heeft net geïnvesteerd in een nieuw sanitairgebouw en dat was een behoorlijke uitgave. „Ook de proeverijen en de rondleidingen gingen niet door. Het geld van de investering waren we kwijt en er kwam bijna niks binnen. Dat was wel even slikken.”

Jongensdroom

Hermans is al vanaf jonge leeftijd bezig met wijn en met het hebben van een eigen wijngaard ging een grote wens in vervulling. „Toen ik klein was, hadden we al een druivenstruik in de tuin en hielp ik mijn moeder mee met het maken van wijn. Later heb ik die hobby weer opgepakt. In 1998 heb ik bij het wijn, bier en likeurmakers gilde in Schijndel de fijne kneepjes van het vak geleerd.”

Toch heeft het nog jaren geduurd voordat de wijngaard gerealiseerd kon worden. Het zoeken naar een huis met genoeg grond voor een wijngaard was voor Hermans een behoorlijke opgave.



„Ik was heel kritisch bij het kopen van woonboerderij. Als de kwaliteit van de grond niet goed was, dan haakte ik af. Uiteindelijk konden we in 2008 deze woonboerderij kopen en begonnen we twee jaar later met het opzetten van de wijngaard.”

Lees verder onder deze foto.

Volledig scherm Nederland, Schijndel, de wijngaard van Winery and Herbs met eigenaar Geert Hermans © copyright Marc Bolsius

Labyrint

Daarbij kozen Geert en Myriam voor een opvallend ontwerp. De druivenstruiken werden niet in rijen geplaatst, maar zijn onderdeel van een labyrint. „Het idee ontstond toen ik achter in de tuin een grascirkel vond. Een wijngaard in de vorm van een labyrint, dat zou wel bijzonder zijn.”

In een labyrint zitten geen rechte rijen. En daar moest wel rekening mee worden gehouden bij het ontwerp. „Met het oogsten zijn rijen makkelijker. Je kan er makkelijker met de grasmaaier en oogstkarren doorheen. Ik heb een speciale grasmaaier moeten aanschaffen voor het labyrint en het oogsten duurt langer.”