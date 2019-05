Vlagheide in hartje Meierijstad met nodige geduld nóg mooier

Het is een machtig mooi gevoel om op de Vlagheideberg in Schijndel te staan, vindt Elles Ploegmakers uit Eerde. ,,Het is hartje Meierijstad. Je kijkt vanaf die berg over een prachtig natuurgebied. Je ziet zelfs Tilburg liggen bij mooi weer.” Elles Ploegmakers (49) groeide op in het gebied de Vlagheide. Ze is heel blij dat Meierijstad nu eindelijk geld gaat steken in de natuurontwikkeling ervan. ,,De Vlagheide wordt nu nóg mooier.”

Meierijstad wil de komende jaren vijf grotere natuurgebieden in de gemeente aanpakken. De gemeenteraad beslist in september over het voorstel om hier twee miljoen euro in te steken. Met co-financiering van onder meer ‘Europa’ hoopt Meierijstad er circa tien miljoen euro van te maken.