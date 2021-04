Vlagheide is in beeld voor golfbaan én wielercafé

‘Alle zeilen bij zetten voor meer huizen voor starters in Esch’

6 april ESCH - Het aantal nieuwe woningen voor starters dat de komende tijd in Esch wordt gebouwd is minimaal. Minder ook dan beloofd. Het zorgt in het dorp voor boosheid. De politieke partijen Combinatie95 en VVD vragen actie van het gemeentebestuur en willen meer goedkope woningen in Esch.