Vlagheideberg krijgt zonnepark ‘in wijngaard’

De Vlagheide is een van de zeven locaties die in aanmerking komen voor de eerste zonneweides in de gemeente Meierijstad. Op de Vlagheideberg gaat het om circa 12 hectare, ongeveer een kwart van de heuvel in het hart van de gemeente Meierijstad. Het initiatief voor de Vlagheide is afkomstig van drie partijen: Afvalzorg NV uit Assendelft, ingenieursbureau Idverde uit Den Bosch en MILON (milieu- en bodemexperts) uit Veghel.