Vlagheideloop in Meierijstad verandert van opzet én naam

Ook de naam van het evenement is veranderd: Vlagheide Trail. De start- en finishplaats is niet meer in het centrum van Eerde, maar nabij camping Het Goeie Leven aan Vlagheide 8b in Eerde, hartje Meierijstad. Deelnemers konden voorheen kiezen uit twee afstanden (5 en 10 kilometer), nu kunnen zij kiezen uit drie afstanden: 4 kilometer, 10 kilometer of 16 kilometer. Alleen de 10 kilometer heeft een wedstrijdelement, deze afstand telt mee voor het Loopcircuit Meierijstad.

De 10 en 16 kilometer starten maandag 10 juni om 11.00 uur, de 4 kilometer om 11.15 uur. De start is vlakbij de hoofdingang van camping Het Goeie Leven. De finish is op het grasveldje in de bossen, grenzend aan het Kerkepad. De trail in het Vlagheidegebied en Eerdse bossen gaat over steile en pittige beklimmingen, slingerende bospaadjes, zware graspaden en paden met los zand.

Inschrijven voor alle afstanden kan via inschrijven.nl óf op de dag zelf vanaf 10.00 uur bij de startlocatie op de Vlagheide. Deelname kost 5 euro voor de 4 kilometer en tien euro voor de 10 en 16 kilometer.