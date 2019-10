Vleesgigant Vion gaat plantaardig voedsel produceren

BOXTEL/LEEUWARDEN - De Nederlandse vleesgigant Vion gaat ook plantaardig voedsel en vleesvervangers produceren. Het bedrijf opent een productielocatie voor plantaardige producten in Leeuwarden. Dit maakt het bedrijf met het hoofdkantoor in Boxtel woensdagochtend bekend.

Volledig scherm De Vegan Burger van Vion. De Boxtelse vleesgigant gaat ze in Leeuwarden produceren. © Vion

Ronald Lotgerink, de hoogste baas van Vion, heeft eerder dit jaar al aangekondigd vleesvervangers te gaan introduceren om te voldoen aan de vraag uit de markt. Daarvoor wordt nu een productielocatie voor plantaardige producten geopend in Leeuwarden.

Vraag

De vraag naar vleesvervangers is de afgelopen jaren gestegen en zal naar verwachting blijven groeien. Behalve in Nederland en Duitsland, de thuismarkten van Vion, groeit de markt voor vleesvervangers ook in andere delen van Europa, zoals het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk. Deze groei is voornamelijk het gevolg van eetgewoonten van de zogenaamde flexitariërs, die deze producten regelmatig kopen.

De al bestaande Vion productielocatie in Leeuwarden is in 2017 gebouwd en wordt momenteel gebruikt voor de verwerking van rundvlees. De fabriek is volgens de meest recente normen gebouwd en kan met enkele aanpassingen geschikt worden voor plantaardige productie. De fabriek kan eventueel worden uitgebreid met meer productielijnen, vriesruimten en opslagcapaciteit. De plannen hebben geen gevolgen voor de huidige werknemers.

Akkerbouwers

CEO Ronald Lotgerink: ,,De vleesverwerkingscapaciteit in Nederland is de afgelopen twee jaar fors toegenomen en is ruim voldoende gebleken om aan de vraag te voldoen. We zullen nu ook akkerbouwers verwelkomen als nieuwe leveranciers in onze plantaardige keten.”