Vliegende motoren in Schijndel

Tijdens het rijden van het parcours is het belangrijk zo min mogelijk strafpunten op te lopen. ,,Bij iedere nonstop staat een controleur en een controleknipper”,aldus Jan Laurense uit Boekel, die de overtredingen noteert met een knip in de kaart. ,,Een voet aan de grond is bijvoorbeeld een strafpunt, maar een val of stop levert vijf strafpunten op.”

Jeugdige rijders

Bij de 50 deelnemers aan de wedstrijd bevinden zich opvallend veel jeugdige rijders. Zij vallen in de categorie jeugd tot 18 jaar; de categorie volwassenen is 18 jaar en ouder. Zij moeten het parcours in een minuut afleggen; de jongeren mogen alle tijd nemen. De 14-jarige Pieter uit Zundert is al vier jaar bezig met de sport. ,,Het is leuk om over de obstakels te rijden, ook het springen en de spanning.” Voor Dean(13) uit Dordrecht die vijf jaar actief in de sport is, is het vooral spannend om mee te doen. ,,Dat je kan rijden over een parcours, veel spannender dan een rechte lijn rijden. Ik doe voor de tweede keer mee aan een NK.” De start voor de rit is goed voor gespannen snuitjes boven de ronkende motoren.