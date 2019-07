‘Vliegende Non’ uit Schijndel is nu 100 jaar

SCHIJNDEL - Ze is het stralende middelpunt in de woonkamer van verpleeghuis Sint-Barbara: zuster Francesca Verheijen viert deze maandag haar honderdste verjaardag. ,,Ik werd vroeger de Vliegende Non genoemd", zegt ze, terwijl ze haar stukje taart eet.

Francesca Verheijen trad op 4 februari 1945 in bij de congregatie Zusters van Liefde in Schijndel. Nadat ze op 6 augustus 1949 haar eeuwige geloften had afgelegd, vertrok ze naar Curaçao, waar ze tot 1984 woonde en werkte.

Nederlandse Antillen

Volledig scherm Deze foto van zuster Marie Francesca hangt in de hal van verpleeghuis Sint-Barbara. © Robèrt van Lith/BD De zuster leidde op drie eilanden van de Nederlandse Antillen kleuterleidsters op. En vloog geregeld tussen de eilanden. En soms ook even terug naar Nederland. ,,Vandaar dat ze mij de Vliegende Non noemden", zegt ze met een brede glimlach. Tussen de mensen op haar verjaardagsfeestje zitten loco-burgemeester Jan Goijaarts en algemeen overste Agnes Vos van de Zusters van Liefde.

Zuster Marie Francesca Verheijen is op 27 juli 1919 geboren in Milheeze, daar groeide zij op als molenaarsdochter in een gezin van acht kinderen. In de oorlogsjaren hielp ze arme gezinnen. ,,Een oom van mij was bakker. Bij hem haalde ik brood om naar arme mensen te brengen.”

Quote Ik heb nog helemaal geen tijd om te gaan Zusters Francesca , Zusters van Liefde

Meteen na de oorlog ging ze dus naar het klooster in Schijndel. Haar ‘diensttijd’ van 35 jaar op de Nederlandse Antillen beviel haar erg goed. ,,Het was altijd warm, de mensen waren goed voor mij en ik was goed voor de mensen daar.”

Na haar terugkomst was ze nog enige tijd leidinggevende in het Moederhuis in Schijndel en het klooster De Soete Moeder in Den Bosch, waar ze ook een poosje woonde. Sinds 2017 woont de eeuwling in Sint-Barbara in Wijbosch.

‘Ik verveel me nooit’