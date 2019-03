'Vliegtuigstrepen verpesten mijn natuurfoto's regelmatig’

Kunstgras­dra­ma in Schijndel duurt voort

6:43 SCHIJNDEL/WIJBOSCH - Aan het kunstgrasdrama bij Avanti’31 in Schijndel en WEC in Wijbosch komt maar geen einde. ,,Het is net een ijsbaan.” Toch is nu een oplossing op komst. De leverancier en Meierijstad beloofden deze week dat er sowieso vóór 1 augustus goede velden liggen.