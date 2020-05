Vluchteling Joseph is misschien nog wel blijer dan de stamgast: hij mag weer het terras op

VIDEO Parelhoen­ders krijsen té hard. En dus moeten ze weg, zegt de gemeente

29 mei SCHIJNDEL - Geen getokkel meer van parelhoenders in het Schijndelse Veronicapark. De dieren moesten het veld ruimen: omwonenden hadden last van hun getetter. En dat is tegen het zere been van de dierverzorgers. Want welk dier is de volgende, als er ook al wordt geklaagd over de bok en de pauw?