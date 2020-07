Voedselbank Boxtel moet op zoek naar nieuwe voorzitter, conflict niet opgelost

BOXTEL - Omdat een bemiddelingspoging van voorzitter Leo Wijnbelt van Voedselbanken Nederland is mislukt, gaat het resterende bestuur van de Voedselbank Boxtel en omstreken op zoek naar een nieuwe voorzitter. Die is nodig omdat preses Arjen Witteveen uit Boxtel vorig week opstapte , nadat een slepend meningsverschil over de koers van de Voedselbank was geëscaleerd.

Witteveen was zeven jaar voorzitter en het gezicht van Voedselbank Boxtel en omgeving, die ook actief is in de gemeenten Haaren en Sint-Michielsgestel en in Sint-Oedenrode. De Voedselbank geeft aan ongeveer tweehonderd huishoudens wekelijk een voedselpakket uit; dat doen zo’n negentig vrijwilligers.

Stof laten neerdalen

Vier bestuursleden willen een professioneler aanpak van het werk en de verschillende taken beter scheiden. Witteveen houdt niet van een puur zakelijke koers en wil zelf dicht bij de mensen op de werkvloer blijven staan. Daar komt het conflict in de kern op neer. Secretaris Jan Balk meldt dat de zoektocht naar een nieuwe voorzitter over enkele weken begint. ,,We laten eerst het stof even rustig neerdalen.” Geen van de resterende vier bestuursleden heeft de ambitie voorzitter te worden, aldus Balk.

Eén vrijwilliger opgestapt

De Boxtelse vrijwilligers hebben vorige week hun steun betuigd aan Arjen Witteveen en het werk kort onderbroken. Inmiddels heeft één vrijwilliger vanwege deze kwestie het bijltje erbij neergegooid, aldus Balk. ,,Door iedereen goed te informeren en te motiveren, willen we voorkomen dat er meer mensen vertrekken. Want dat zou niet goed zijn, niet voor onze cliënten en niet voor de sfeer in onze Boxtelse vrijwilligersgroep. De vrijwilligers van de drie andere uitdeelpunten - in Den Dungen, Biezenmortel en Sint-Oedenrode - staan wat verder van deze kwestie af.”

Imagoschade

Voorzitter Wijnbelt van Voedselbanken Nederland betreurt de bestuurscrisis in Boxtel. ,,Het levert imagoschade op voor de Voedselbank. Maar wij zijn een organisatie met 171 voedselbanken, 12.000 vrijwilligers, tien distributiecentra en vijfhonderd uitdeelpunten. Zoals in elke grote organisatie gebeurt er ook bij ons wel eens wat.”

Hij hoopt dat in Boxtel het conflict snel is opgelost. Vanwege de tweehonderd huishoudens die de Voedselbank in de Meierij helpt. ,,Landelijk voeden we per jaar overigens 150.000 monden, vier op de tien zijn kinderen. Maar het werkelijke aantal mensen dat honger heeft in Nederland is zeker drie keer zo groot. Ons werk is dus hard nodig.” En dat geldt volgens hem ook in Boxtel. .