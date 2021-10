Voedselbos gaat weer planten na ‘coronastop’

Tijdens de lockdown durfde de stichting het niet aan om met veel vrijwilligers te gaan planten in het Voedselbos, dat met 20 hectare grootste productievoedselbos in het land is. ,,We vonden het niet zo handig om met een grote groep vrijwilligers bijeen te komen", zegt Marc Buiter, secretaris van Stichting Voedselbosbouw Nederland. ,,We hebben een keer een besmetting gehad in de buitenlucht, dat wilden we niet vaker meemaken.”