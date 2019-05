Voedselbos in Schijndel kost vooral engelengeduld

Wie een serieus bos verwacht bij het voedselbos in Schijndel, komt bedrogen uit. In het gebied bij Hardekamp nabij het Wijboschbroek zijn slechts wat hagen en kleine boompjes van een centimeter of dertig hoog te zien. ,,Gun ons alsjeblieft wat jaren geduld", reageert Wouter van Eck (54), initiatiefnemer en voorzitter van de stichting Voedselbosbouw Nederland. ,,Oneerbiedig gezegd zijn het nu nog takjes in een zee van onkruid. Maar het komt zeker goed. Over drie jaar oogsten we de eerste frambozen, bessen en uiensoepbladeren van de Chinese mahonieboom. Over een jaar of vijf volgen abrikozen, appels, hazelnoten, peren en pruimen. En over een jaar of vijftien kun je walnoten en kastanjes verwachten. Op dat moment kun je praten over een volgroeid voedselbos.”