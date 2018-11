Voedselbos Schijndel heeft wind mee

UPDATE En weer gaat het fout bij Durpskwis Liempde, niet Oversteek wint maar Quiz ’t Wel

4 november LIEMPDE - Voor het tweede achtereenvolgende jaar is in eerste instantie een verkeerd team als winnaar van de Durpskwis Liempde uitgeroepen. In de nacht van vrijdag op zaterdag ging de eerste prijs nog naar bs Oversteek. Enkele uren later bleek Quiz ’t Wel, dat nota bene op de zesde plaats stond, alsnog de winnaar. De organisatie had de inzet van de joker bij Quiz ’t Wel niet in de score meegeteld.