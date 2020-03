Voetbalclub ODC Boxtel zoekt de zon op om energiekosten te drukken

,,Als klap op de vuurpijl moesten we ook nog eens btw gaan betalen. Ook dat scheelde weer 21 procent. Dus werd het tijd te onderzoeken wat we aan die hoge kosten konden doen”, aldus Mark van der Steen van Stichting Beheer ODC. ,,Minder energiekosten en meteen duurzaam worden. Dat was ons idee. Maar dat kost natuurlijk ook weer een berg geld.”

Subsidiepotjes zoeken om het te kunnen betalen

De stichting kreeg hulp van experts die clubs ondersteunen vanuit de Rabobank. ,,We onderzochten wat de beste mogelijkheden waren en vooral ook waar we subsidiepotjes konden vinden voor financiële ondersteuning voor ons plan. Dat is allemaal gelukt. De gemeente Boxtel draagt wat bij, een fonds van de Rabobank en een landelijke subsidiepot helpen ons.”

Panelen komen niet op zit- maar op statribune in park Molenwijk

Aanvankelijk was in park Molenwijk de zittribune in beeld om daar 148 panelen op het dak te leggen. ,,Maar daar hebben we last van de bomen langs het spoor. Dus hebben we nu het dak van de statribune gekozen. Daar is de hele dag zon. Op sportpark Essche Heike hebben we die problemen niet. Daar heb je op de kantine de hele dag zon en geen last van bomen. Daar komen nu 181 panelen te liggen.”