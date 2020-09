Voetballer Jimmy Vorstenbosch (19) onderging drie niertransplantaties, maar wint nu mooi twee sportprijzen

SCHIJNDEL - Een prijs winnen voor een prestatie uit 2019. Het kan in Meierijstad. De Sport Awards gingen afgelopen weekend alsnog door na uitstel in maart. De grote winnaar werd voetballer Jimmy Vorstenbosch (19) uit Boskant, die drie niertransplantaties achter de rug heeft.

Geen hand en geen knuffel van wethouder Coby van der Pas tijdens de uitreiking van de Sport Awards zondagavond in de podiumzaal in 't Spectrum in Schijndel. De winnaars van de awards moesten zelf de bloemen en de bokaal ophalen, om vervolgens te poseren voor en met de wethouder. Het uitreiken van de awards was het slotstuk van een weekeinde vol huldigingen en prijzen.

Op vrijdag werden de kampioenen van 2019 uit de omgeving Veghel gehuldigd. En op zaterdag was het de beurt aan de andere kernen uit Meierijstad. In totaal werden er zondagavond elf awards uitgereikt voor de jeugd en voor de volwassenen. Niet alleen sporters vielen in de prijzen, ook was er een award voor de vrijwilligers. Daarnaast was er zowel voor de jeugd, als voor de volwassenen de publieksprijs. En met ruim 3500 stemmen werd daar flink gehoor aan gegeven.

Publieksprijs voor Jimmy Vorstenbosch

De grote winnaar van de avond is voetballer Jimmy Vorstenbosch (19) uit Boskant. Hij won naast de award voor sporter met beperking ook nog de publieksprijs bij de volwassenen. ,,Ik vond het al heel bijzonder om genomineerd te zijn en toen we hoorden van de publieksprijs hebben we dat zoveel mogelijk gedeeld. Dat heeft dus gewerkt'', zegt Jimmy met een glimlach.

Jimmy heeft al drie niertransplantaties gehad en heeft met het Nederlands transplantteam vorig jaar zilver gewonnen op de World Transplant Games in Newcastle. In de finale werd er verloren van thuisland Engeland.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Jimmy Vorstenbosch krijgt de award voor 'sporter met beperking 2019' uit handen van wethouder Coby van der Pas. © Luuk Glaap

Dit jaar zou Jimmy met het Nederlands transplantteam naar het WK in Italië gaan, maar corona was spelbreker. Het toernooi is nu uitgesteld naar volgend jaar en dat komt voor hem goed uit. ,,Ik heb vorig jaar problemen gehad met mijn nierfunctie en mijn gezondheid ging flink achteruit. Het gaat nu goed met me en ik voel me fitter dan ooit. Op het WK willen we natuurlijk voor goud gaan, maar een revanche op Engeland is net zo mooi.''

Grote afwezige

De grote afwezige van de avond is Marleen Buitenhuis (19) uit Erp. De winnares van de award 'volwassenen sporter van het jaar' is in Boedapest hard op weg om zich te vestigen in de sabelschermwereld. Buitenhuis is meervoudig Nederlands kampioen bij de junioren en senioren. De prijs ervaart zij als revanche op vorig jaar. ,,Vorig jaar dachten ze dat ik alleen kampioen was bij de jongste categorie: de cadetten. Alleen heb ik in 2018 vier Nederlandse titels gewonnen. Het voelt dus als een goedmakertje van vorig jaar.‘’

De Sport Awards Meierijstad werd gehouden door de Sportraad Meierijstad, in samenwerking met de gemeente.

Volledig scherm Vanwege de coronabeperkingen mochten weinig mensen getuige zijn van de uitreiking van de Sport Awards Meierijstad. Deze had plaats in 't Spectrum in Schijndel. © Meierijstad

Volledig scherm De sportkampioenen van Schijndel in 2019, zij werden gehuldigd in Meierijstad. © Sportraad Meierijstad

Volledig scherm De sportkampioenen van Veghel in 2019. © Sportraad Meierijstad

Volledig scherm De sportkampioenen van Sint-Oedenrode in 2019. © Sportraad Meierijstad

Kijk hier naar onze meest bekeken video’s: