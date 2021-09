Voetbalparty voor 300 ODC’ers in Boxtel

‘Toon zelf veel initiatief als kinderbur­ge­mees­ter’

31 augustus SINT-MICHIELSGESTEL - De tiende kinderburgemeester van Sint-Michielsgestel stopt ermee. Madelief Houtman nam een speciale positie in. Want door corona was ze niet één jaar maar twee jaar ‘aan de macht voor kinderen.’ Ze kijkt terug op twee speciale jaren. Haar advies: ,,Toon zelf initiatief voor alle Gestelse kinderen. Een gemeente kan niet zomaar in je hoofd kijken en in dat van kinderen.”