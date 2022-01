Vogels tellen blijft leuk, zeker voor Niels (10) uit Schijndel

Schijndel – Verrekijker en zijn grote Nikon-fototoestel in de aanslag, Niels Hendriks was er zaterdagochtend klaar voor. Hij zit naast zijn grootmoeder Gerrie van Beek (77) voor het raam. ,,Oma heeft me veel over de natuur geleerd,” vertelt Niels, terwijl hij zijn fototoestel richt op een smikkelende pimpelmees. ,,Als we samen fietsen, dan moeten we elke twintig meter stoppen omdat ze weer een nieuwe bloem ziet.” Terwijl Niels en zijn oma de tuin in spieden, vertelt hij over zijn allergrootste vogelwens. ,,Ik zou zó graag een Amerikaanse zeearend willen fotograferen, in het wild.”

Insectenhotel

Terwijl zijn oma verderop in de tuin wijst, richt Niels zijn verrekijker in dezelfde richting. ,,Daar hangt oma’s insectenhotel. Soms zie je de pimpelmezen de dode bijen uit de gaatjes trekken. Een soort hotel-restaurant.” Intussen landen er drie heggenmussen. Al rondkijkend maakt Niels intussen prachtige foto’s. ,,Een tijd geleden zagen we in de tuin een kramsvogel en die is redelijk zeldzaam. Ik mocht hem niet fotograferen omdat ik me moest omkleden voor hockey en toen heeft mijn vader hem gefotografeerd. Echt álle foto’s waren wazig.” En dan is het halfuur tellen voorbij. Niels en zijn oma tellen de score: één winterkoninkje, drie heggenmussen, twee pimpelmezen en vier koolmezen. Op het laatste nippertje strijkt een merel op het grasveld neer. ,,Die tellen we mee”, besluit Niels. Dan is het tijd om te voetballen met zijn vriendjes.

Volledig scherm Gerda en Jan Albert Hellings © Noor Reigersman

IJverig tellen

Ook Jan Albert (72) en Gerda (71) Hellings uit Boxtel zitten ijverig te tellen, beiden actief lid van de Vogelwerkgroep. De eerste vogel is een koolmees die aan een vetbol bungelt. Dan verschijnt er een heggenmus. Jan Albert vinkt af. ,,De heggenmus wordt ook wel de heggenmuis genoemd. Hij is grijzig en scharrelt vaak over de grond.” Naast het huis hangt een pindakaaspot. ,,Daar zijn spechten dol op, maar onze buurman smeert een hele boom in met pindakaas, dus hij heeft alle spechten.” De weelderige tuin ligt geheel vrij en wordt druk bezocht door vinken, groenlingen en mezen. ,,Zou ook leuk zijn om vanuit de tuin mensen voorbij te zien komen”, vindt Gerda. ,,We zaten graag op terrasjes, maar sinds corona nemen we onze eigen thermosfles mee en stroopwafels. En gaan we onderweg op een bankje zitten. Ja, dan kijken we vogels...”