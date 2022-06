Vogelvreugd Ons Ideaal flikt het telkens weer; 25ste editie van de buitenmarkt

met video Jongen valt achter­waarts van schoolge­bouw in Sint-Michiels­ges­tel, met spoed naar ziekenhuis gebracht

SINT-MICHIELSGESTEL - Een jongen is zondagmiddag achterwaarts van het dak gevallen van een schoolgebouw in de Papaverstraat in Sint-Michielsgestel. Met spoed is hij overgebracht naar het ziekenhuis. De ernst van zijn verwondingen is nog niet bekend.

