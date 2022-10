Volendammer Jan (75) kreeg Boxtel aan de RAS-friet: ‘Geen friet gewilder dan die van Schilder’

Zoveel nieuwe woningen, dat vraagt heel wat, denkt directeur Marieke Vossen van JOOST. ‘We moeten de olifant in stukjes opeten.’

BOXTEL - Marieke Vossen deed onder meer ervaring op in Nigeria, Den Haag, Oss en Meierijstad. Als kind en ambtenaar. Dankzij haar kent Nederland geen Max Havelaar rijst. Sinds ruim een maand is ze directeur bestuurder van woningstichting JOOST in Boxtel.

15 oktober