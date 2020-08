Volksuniversiteit mist steun in Meierijstad, ‘Heel teleurstellend’

SCHIJNDEL/VEGHEL/SINT-OEDENRODE - Italiaanse taallessen in de Volksuniversiteit? Of cursussen Tai Chi, bloemschikken of existentiële filosofie? Het komt er in Meierijstad voorlopig niet van.

Het leek de Seniorenraad Meierijstad zo mooi; een Volksuniversiteit laten terugkeren in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. Met cursussen die betaalbaar zijn, ook voor mensen met een kleine portemonnee. Denk aan fotografie, Zweeds voor beginners, wijnkunde of kunstgeschiedenis. De wens van de Seniorenraad gaat niet in vervulling, want het college van B en W van Meierijstad ziet het niet zitten.

Deze Seniorenraad diende vorig jaar al een plan in bij de gemeente voor de komst van zo'n Volksuniversiteit, maar onlangs kreeg de Seniorenraad nul op het rekest. Volgens B en W is er al voldoende cursusaanbod in Meierijstad, onder meer bij welzijnsorganisaties. De Seniorenraad vroeg om een startsubsidie van 25 mille.

Maar van het college kwam dus een 'nee'. ,,Heel teleurstellend", vindt voorzitter Wim van Meijl van de Seniorenraad Meierijstad, ,,want uit onze enquête bleek dat er wel degelijk behoefte aan zo'n Volksuniversiteit is; 87 procent van de ondervraagde jongere en oudere inwoners vindt de Volksuniversiteit een belangrijke voorziening. Inwoners van Meierijstad blijven helaas aangewezen op al bestaande volksuniversiteiten in Oss, Den Bosch of Eindhoven moeten."

Samenwerking met ‘Oss’

De Seniorenraad trok samen op met de Volksuniversiteit in Oss. ,,Oss wilde ons op weg helpen. We wilden de cursussen in bestaande locaties van de gemeente geven, zoals 't Spectrum in Schijndel en Mariëndael in Sint-Oedenrode. De cursussen en workshops waren niet alleen bedoeld voor senioren, maar voor iedereen die daar behoefte aan heeft.”

De Seniorenraad heeft nu alle fracties uit de gemeenteraad aangeschreven. ,,Onze hoop is nu gevestigd op de politiek", zegt Van Meijl. ,,Maar als er vanuit de raad geen steun komt, gaan we niet aan een dood paard trekken.”

Volksuniversiteit Veghel stopte in 2011

De Seniorenraad Meierijstad had eerder al een oriënterend gesprek met het Pieter Brueghelhuis in Veghel over de volksuniversiteit. Veghel had jarenlang samen met Uden een volksuniversiteit. Die van Veghel was in de voormalige Don Boscoschool, maar die is in 2011 gestopt. Zowel Veghel als Uden stopte met subsidiëring als bezuiniging.

De Volksuniversiteit waaide begin vorige eeuw over vanuit Engeland, waar wetenschappers zich zorgen maakten over de ‘verborgen tweedeling in de maatschappij’.