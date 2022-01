Volkszanger Arno Sloot uit Sint-Michielsgestel is overleden

Legobeeld van André Hazes is terug op vertrouwde plek

De Dam in Amsterdam moest het een tijdje zonder het enorme legobeeld van André Hazes doen. Het kunstwerk, gemaakt door Remon van Zoggel uit Schijndel, werd eind december weggehaald. Het bleef even een mysterie waar het beeld was gebleven, maar nu is het weer terug op de Dam.

9 januari