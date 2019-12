Vondsten stokoud klooster Barbaradal tussen Den Dungen en Den Bosch nu veilig in Groot Tuighuis

Haaren scheidt afval beter maar gaat in 2020 toch meer betalen: ‘Vreemd dat de heffing omhoog gaat’

13 december HAAREN - Inwoners van de gemeente Haaren gaan in 2020 meer betalen voor hun afval. Het vastrecht gaat van 102 euro omhoog naar 119 euro. Daar komt een bedrag per keer bovenop dat de grijze afvalbak aan de weg wordt gezet. Wie zijn afvalbak van 140 liter buitenzet, betaalt daar per keer acht euro voor, in plaats van de huidige zeven euro.