Voor 30.000 euro aan kleding gestolen in Sint-Oedenrode, dieven na achtervolging opgepakt

Voorzitter Natuurwerk­groep Liempde: ‘Iedereen beleeft plezier aan natuur, ook in het klein’

LIEMPDE - Je kan je druk maken over héle grote natuurproblemen als de ontbossing van Brazilië of de berg plastic soep in oceanen. Maar je kan ook gewoon lekker in het klein werken aan mooie natuurprojecten in je eigen dorp. De kersverse, nieuwe voorzitter van Natuurwerkgroep Liempde Jos de Vriend zoekt het vooral in het laatste.

27 januari