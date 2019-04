'Voor de derde helft gaan we naar Ons Café’

Carnaval zit hem in het bloed. Jarenlang was hij voorzitter van de carnavalsclub in Esch. Dat doet hij niet meer, maar met zijn carnavalsvereniging 't Bacchuscorps bouwt hij elk jaar nog een carnavalswagen. Verder maait hij het gras van Voetbalvereniging De Essche Boys en onderhoudt het kerkhof. ,,Regelmatig een halfuurtje. Er is vaak wel iemand op het kerkhof die zijn of haar verhaal kwijt wil." Vlak voor Pasen en voor Kerstmis helpt een hele groep hem met het onderhoud. Daarnaast is hij een van de drie kosters van de kerk. ,,Samen proberen we de kerk zo in stand te houden." En met vier kleinkinderen wordt er ook regelmatig opgepast. Niks achter de geraniums. ,,Eigenlijk komen we tijd tekort."