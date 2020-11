Voor dik 100 euro je snel op corona laten testen, dat kan vanaf donderdag in Haaren

Héél Esch zat bij op schoot bij Sint Theo: ‘Als je de boeman uithangt, hou je het niet zo lang vol’

13:38 ESCH - Er bestaan weinig hulpsinterklazen met zo'n staat van dienst als Theo van den Heuvel (78). Hij staat in Esch aan de vooravond van zijn vijftigste optreden. Het einde van zijn 'carrière' als sint is nog niet in zicht. Al gooit corona dit jaar roet tussen de pepernoten, Theo blijft optimistisch: ,,Ik leef hier elk jaar naartoe."