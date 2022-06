Voor nieuwe regels arbeidsmigranten gaat de deur dicht, ‘minachting van de raad Boxtel’

Hemelvaart­rit van en naar Schijndel goed voor bijna 150 deelnemers: ‘Mensen willen ons autootje aaien’

SCHIJNDEL - Je waant je in de vorige eeuw als je donderdagmorgen tussen allerlei geparkeerde voertuigen bij sportcomplex De Dioscuren in Schijndel loopt. Kevertjes, Ford Mustangs, enkele Snoeken, Zundaps, antieke Opeltjes en nog veel meer merken auto’s, motors en brommers staan mooi te wezen in de ochtendzon.

26 mei