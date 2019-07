Voor tweede keer brand in berm van spoorrails bij Boxtel

Rem­brandt-ets van Juul komt in Rijksmuse­um

1 juli SCHIJNDEL - Zijn docent op het Elde College in Schijndel vertelde over de wedstrijd Lang Leve Rembrandt vanwege het Rembrandtjaar in het Rijksmuseum in Amsterdam. Nu is een ets met een zelfportret van Rembrandt van Juul van den Heuvel (17) uit Heeswijk-Dinther, die onlangs zijn havo-diploma behaalde in Schijndel, geselecteerd voor de expositie in dit bekende museum.