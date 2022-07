Voordringen in wachtrij leidt tot knokpartij in Attractiepark Slagharen, 35-jarige man uit Schijndel aangehouden

Een multicultu­reel volksfeest in Boxtel met Turkse pannenkoek, Oekraïense soep én... friet!

BOXTEL - Zin in een loempia? Surinaamse roti? Een Aziatisch broodje bao? Of toch meer trek in een frietje? Het kon gistermiddag allemaal in een overvol Park Molenwijk bij Bazaar Boxtel.

10 juli