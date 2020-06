Voorkeur voor nieuwe school De Bolster op Heidelust: sporthal Theereheide wordt niet gesloopt

SINT-MICHIELSGESTEL - Er komt geen nieuwe sporthal op het voormalige sportpark Heidelust in Sint-Michielsgestel. De oude aan de Eikenlaan blijft staan en krijgt onderhoud. Voor openbare basisschool De Bolster, nu aan de Ericastraat, is wel Heidelust in beeld om er een nieuwe school te bouwen.

Er gaan misschien nog wel twee schooljaren voorbij voor de kinderen en de leerkrachten van openbare basisschool De Bolster. Maar er is wel een stap in de goede richting gezet om voor deze verouderde school aan de Ericastraat in Sint-Michielsgestel een nieuw schoolgebouw te bouwen op het voormalige sportpark Heidelust.

Quote Dit is een tussenstap Ed Mathijssen, Wethouder Sint-Michielsgestel

Dat is de uitkomst van een aantal gespreksavonden met wijkbewoners van de wijk Theereheide en de voorlopige voorkeur van het college van burgemeester en wethouders om een aantal grote zaken in de wijk aan te pakken. Die grote zaken zijn nu vastgelegd in een visie Theereheide. ,,Maar hij is nog voorlopig”, waarschuwt wethouder Ed Mathijssen. ,,Dit is een tussenstap. Want we vragen wijkbewoners opnieuw wat ze van onze voorlopige plannen vinden. Ze kunnen 23 juni tijdens een hele dag ‘spreekuur’ hun zegje doen over de voorkeursvarianten die we nu op papier hebben staan.”

Financieel plaatje volgt later

Later wordt de mening van de wijk samengevoegd met het financiële plaatje dat bij alle plannen hoort. ,,En dan mag de gemeenteraad er over spreken. Dan komen we richting een definitief plan. Maar dan nog kan er nog het een en ander veranderen in de plannen. Want we zullen projecten in de markt moeten zetten. En ook projectontwikkelaars zullen enige flexibiliteit wensen. En we moeten samen kijken wat financieel haalbaar is.”

Het braakliggend terrein van De Huif.

Voorlopig is het braakliggende terrein van de gesloopte Huif al ver in ontwikkeling. ,,De buurt heeft met een burgerinitiatief ‘Buren van de Huif’ een woningbouwplan gelanceerd. En woningbouw is ook wat het college voorstaat. ,,Dit project hebben we dan ook naar voren gehaald en daar zijn we al volop mee aan de slag”, zegt Mathijssen.

Heidelust een geschikte plek voor de Bolster.

Voor de Huif, maar ook voor de andere plannen staan er in de voorlopige visie naast de voorkeuren nog een aantal ‘verdienmodellen.’ Projectleider Theereheide Carlijn Crooijmans: ,,Bij een aantal voorkeuren zijn extra’s toegevoegd. Zoals een bouwlaag bovenop de nieuwe school, of bij De Huif extra woningen of ander type woningen. Zo laten we straks aan de gemeenteraad zien welke financiële consequenties er verbonden zijn aan de plannen. Daarmee kunnen ze straks een goede afweging maken. Want dan weten ze hoe de wijkbewoners over de plannen denken, en wat het allemaal kost of wat je extra terug kan verdienen.”

Tennispaviljoen van Thadia.