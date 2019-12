Voorlopig geen nieuwe huurwoningen voor senioren in Boxtel; er is nauwelijks vraag naar

Dinsdagavond (raadszaal, 19.30 uur) wordt de Boxtelse gemeenteraad bijgepraat over de visie Samen ouder worden in Boxtel waarin beleid voor senioren voor de toekomst wordt voorgesteld. Wonen is daarin een belangrijk aspect. Een van de aandachtspunten in de visie is onder meer dat het aanbod voor woonvormen voor ouderen vergroot moet worden.

Duizend woningen maar geen vraag

Maar ruim duizend woningen in Boxtel van stichting JOOST zijn prima toegankelijk voor mensen met een rollator of rolstoel. Dat is een kwart van de sociale huurhuizen die de stichting in het dorp bezit. En vijfhonderd huizen hebben een seniorenlabel. Toch is nauwelijks vraag naar. Ondanks de toenemende vergrijzing, ook in Boxtel. In de jaarlijkse prestatieafspraken die JOOST maakt met de gemeente Boxtel en de Huurders Belangenvereniging is dan ook vastgelegd dat er pas een onderzoek komt naar welke complexen in of bij het centrum geschikt gemaakt kunnen worden voor senioren als de vraag ernaar aantrekt.

Verwachting is er wel

Want die verwachting is er uiteindelijk wel, laat een woordvoerder van de woonstichting weten. ,,Dat er momenteel geen enorme vraag is, heeft te maken met een combinatie van factoren. Senioren zijn sowieso niet geneigd snel te verhuizen, blijven graag lang in hun vertrouwde omgeving. Bovendien is verhuizen een gedoe en kost geld, wat voor onze doelgroep soms een belemmering kan zijn. En er komt ook nog eens bij dat als mensen eenmaal toe zijn aan verhuizen, ze toch vaak een tweede slaapkamer willen. En dus is in de woningen speciaal voor senioren niet altijd aanwezig.” Het is, laat de woordvoerder weten, een situatie die niet uniek is voor Boxtel. ,,Dat speelt uiteraard in vrijwel alle gemeenten.”

Appartementen met lift