Voormalig burgemeester van Boxtel Mark Buijs beëdigd als burgemeester in Oosterhout

OOSTERHOUT - Mark Buijs is woensdagavond beëdigd als burgemeester van Oosterhout. Dat gebeurde in een volle raadszaal door de commissaris van de koning, Wim van de Donk. Buijs (VVD) was burgemeester van Boxtel.