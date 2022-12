Voormalige leerlooierij vol met verrassende doorkijkjes, hoeken en luiken

Spiegel­tent blijft Boxtels en gaat toeren, ‘Elk jaar Bon Salon, ook in de winter’

BOXTEL - De spiegeltent Bon Salon is voor Boxtel behouden. De nieuwe eigenaar, Stichting Bon Salon, heeft ideeën en plannen. De tent komt voortaan elk jaar in de gemeente te staan, niet alleen in park Stapelen maar ook in Liempde of Esch of Lennisheuvel. ,,Bon Salon is voor de gemeenschap, dus gaan de deuren ook meer open’’, legt Wim Ketelaars, voorzitter van de stichting uit.

8 december