‘Voorproefje’ met verkeer laat Boxtel dichtslibben

Verraste inwoners van Liempde winnen 362.500 euro bij de Postcode Loterij

10 mei LIEMPDE - We hebben er allemaal wel eens van gedroomd, maar voor de tien bewoners de Dennendreef in Liempde werd het woensdag werkelijkheid: ze vielen in de prijzen bij de Postcode Loterij. Over hun postcode 5298 WH was maar liefst 362.500 euro te verdelen.