BOXTEL - Nieuwbouwwoningen in Boxtel worden voortaan eerst aangeprezen bij eigen inwoners van de gemeente. Daarmee wil het college hen meer kans bieden op een huis dan anderen. De bestaande spelregels moeten hiervoor wel worden aangepast. Dat doet het gemeentebestuur per direct.

Tot nu toe regelen vooral projectontwikkelaars en makelaars de verkoop van woningen die nieuw in Boxtel worden gebouwd. Met kansen voor iedereen, ook voor niet-Boxtelaren. Al lange tijd wordt er door een aantal partijen in de gemeenteraad op aan gedrongen daarin verandering te brengen. Onder meer het CDA hamert hierop. De christendemocraten beogen daarmee ook dat als mensen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, het goed is voor de leefbaarheid.

Boxtel gaat nu bij projectontwikkelaars afdwingen dat nieuwbouwhuizen eerst onder de aandacht worden gebracht bij inwoners van de gemeente alvorens ze, bijvoorbeeld via Funda, breder in de verkoop worden gedaan. Pas als dat traject via lokale media en de gemeentelijke website is afgewerkt en door de eerste verdeling niet alle huizen aan de man zijn gebracht, kan de aandacht worden verlegd naar buiten Boxtel. Gevolgd door een tweede loting. Het college belooft ook streng te zijn als ontwikkelaars en/of makelaars niet wensen mee te werken aan de nieuwe spelregels. ,,Dan werken wij niet mee aan hun plannen", stellen B en W in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

Nieuwe regel ‘zelfbewoning’

Tegelijkertijd met de nieuwe methode voor toewijzing wordt ook de nieuwe regel van 'zelfbewoning' ingevoerd. Daarmee wil Boxtel tegengaan dat beleggers nieuwe woningen kopen en die vervolgens verhuren. Voortaan is iedereen die in Boxtel een nieuwe woning koopt, verplicht daar minimaal twee jaar zelf in te gaan wonen. Gebeurt dat niet, dan is de boete 50.000 euro. Ook speculeren met nieuwbouwwoningen denkt Boxtel op deze manier te voorkomen.