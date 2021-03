Voorrang voor eigen inwoners bij toewijzen woning? Toch maar niet in Meierijstad

SINT-OEDENRODE - Krijgen inwoners van dorpen als Boerdonk, Olland en Wijbosch straks voorrang als er woningen beschikbaar komen in hun dorp? Die kans is zo'n beetje nihil, want Lokaal Meierijstad hoeft met dit voorstel niet te rekenen op steun in de gemeenteraad.

Een vangnet voor starters op de woningmarkt en senioren. Dat wil Lokaal Meierijstad bieden met het voorstel om voorrang te verlenen aan inwoners van een dorp bij het toewijzen van koop- en huurwoningen of bouwkavels. Maar de oppositiepartij krijgt de handen absoluut niet op elkaar in de gemeenteraad, zo bleek donderdagavond in de online raadscommissievergadering. ,,We willen allemaal dat inwoners van onze dorpen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, maar is dit wel het juiste instrument?", vroeg bijvoorbeeld Ülkü Ögüt (HIER) zich hardop af. ,,Hiermee sluit u volgens ons mensen uit die een woning willen kopen of huren.”

‘U ziet alleen beren op de weg’

Volledig scherm Wern van Asseldonk, raadslid van Lokaal Meierijstad. © BD Dat laatste ontkende Wern van Asseldonk van Lokaal. ,,Het gaat ons om slechts een deel van de woningen die we willen reserveren voor de inwoners van het dorp zelf. Dit vanwege de enorme krapte op de woningmarkt. En we vragen alleen om een onderzoek naar de mogelijkheden. U ziet alleen maar beren op de weg", sprak hij richting zo'n beetje alle fracties.

Van Asseldonk praat blaren op tong

Van Asseldonk verwees naar gemeenten als Krimpenerwaard en Molenlanden, die wel akkoord gingen met een voorrangsregeling voor eigen inwoners. ,,We willen geen afbreuk doen aan het principe van vrije vestiging. Want iemand die in Dordrecht woont en hier bij de Sligro of Jumbo werkt, moet ook gewoon de kans krijgen om hier een huis te vinden. Het gaat ons om een gezonde mix.”

Van Asseldonk praatte de blaren op zijn tong, maar hoeft in de raadsvergadering van donderdag 1 april absoluut niet te rekenen op brede steun voor zijn voorstel. Zo wilde Ruud Merks van de SP weten of Lokaal overleg had met de woningcorporaties. Dat heeft de partij niet, antwoordde Van Asseldonk. ,,Maar we hebben wel gekeken of het mogelijk is. En volgens ons is het mogelijk.” Gert-Jan Hobert (D66) uitte ook zijn twijfels: ,,En wat doet u als een stelletje uit twee dorpen komt? Krijgen ze dan in allebei de dorpen voorrang, in één dorp of in géén dorp?”

Volledig scherm Ook Luc van Gorkum uit Olland is op zoek naar een woning, maar in zijn dorp is vrijwel niets te koop. © Thomas Segers/Van Assendelft